Sur Twitter, certains médecins ironiques reprochent parfois au commun des mortels d’être en quelques mois devenus des épidémiologistes sur les réseaux sociaux.

Depuis les débuts du Covid, quelques médecins généralistes semblent aussi avoir muté. Pas tous bien sûr mais les réseaux sociaux révèlent des talents et des vocations.

Dans le monde d’avant, lorsque l’on était malade, avec une forte fièvre et des symptômes caractéristiques d’un virus, on allait chez son médecin.

Ça fait déjà pas mal d’années que ces médecins ont intégré le slogan « les antibiotiques, c’est pas automatique » mais on savait que l’on pouvait compter sur un suivi et que si la grippe (ou l’autre virus tournait mal), les antibiotiques seraient prescrits.

Depuis le début du Covid, nous voyons sur Twitter des médecins complètement démunis face à la maladie. Il n’existe plus rien. Ils traitent de charlatan le Pr Raoult qui guérit les patients du Covid avec un protocole qui appliqué en Afrique fait qu’aujourd’hui on est mieux soigné au Sénégal qu’en France.

Les antibiotiques, ils ne connaissent plus. Ils pensent peut-être que mourir du Covid est moins grave qu’un risque de résistance à ces médicaments ?

Le fait d’être assez lus sur Twitter et donc repérés par les médias a fait de certains d’eux des experts. Il y a désormais une sorte de comité scientifique parallèle.

Ils préconisent le port du masque en lieu clos ou à l’extérieur si forte densité. Ils l’ont imposé aux collégiens et lycéens qui étouffent avec mais se contaminent dans des réfectoires bondés. Ils voudraient le mettre aux enfants de six ans. Ils fustigent les gens qui le portent sous le nez Ils sont devenus spécialistes du testing, tracing, pooling à la recherche de clusters ringardisant Hippocrate et son serment à l’ancienne.

Comme tout expert, ils polémiquent à n’en plus finir avec les professeurs de médecine qui ont un avis contraire.

Ils se répandent sut Twitter mais n’évoquent jamais le sujet des traitements susceptibles d’éviter les hospitalisations.

Il se peut qu’ils les prescrivent des antibiotiques à leurs patients du moins lorsque c’est utile car ce sont peut-être de bons médecins mais ça reste un sujet tabou. On fait comme si ça n’existait pas et on culpabilise les gens du fait que les entrées en réanimation augmentent.

A aucun moment, on ne les voit évoquer le peu de fiabilité des tests car on comptabilise les cas+ comme des malades du Covid alors que plus de la moitié sont des faux positifs.

ls ne mettent jamais en doute la manipulation des chiffres hospitaliers alors qu’il suffit que des personnes devant être hospitalisées parfois dans un état grave soient testées Covid+ (avec la fiabilité que l’on sait) pour que leur maladie disparaisse des statistiques. Leur hospitalisation, leur réanimation et parfois leur décès sont déclarés Covid.

Ces médecins Twitter qui pour certains prennent goût aux plateaux TV deviennent des super Docteur Cymes, la compétence en plus (du moins pour ou deux d’entre eux).

De nouveaux tests étant bientôt disponibles, beaucoup espèrent mieux combattre l’épidémie.

En lisant l’article sur Yahoo news , j’ai retrouvé deux médecins que je n’ai plus la possibilité de lire sur Twitter puisque tous les deux m’ont bloquée, J’ai espéré un instant que le Dr Le Flohic et le Dr Marty se réjouiraient de pouvoir mieux prendre en charge les malades. Car ertains tests donnent le résultat en une demi-heure. Savoir rapidement qu’il s’agit du Covid devrait permettre de prendre des précautions particulières pour les malades vulnérables particulièrement exposés au risque de Ciovid grave.

A la lecture de l’article, je découvre que c’est le cadet de leur souci. Ils n’en font même pas cas.

Leur préoccupation c’est le tracing, la recherche des super-propagateurs, du pooling pour les entreprises.

Ils comptent aussi sur les auto-test utiles avant d’aller à une fête à un mariage selon le Dr Le Flohic, ce qui reste acceptable sur le plan éthique puisque cette proposition mise sur la responsabilité personnelle.

Le Dr Marty franchit allègrement le pas qui nous amène directement vers la dictature

« Une stratégie qui ne peut fonctionner que si ces kits d’auto-prélèvement “sont accessibles à tout le monde. Si on va au stade ou au théâtre, il faut que ce test inclus dans le coût du billet, et réalisé à l’entrée”, plaide le docteur Jérôme Marty.

Ne plus pouvoir aller au stade, au théâtre, au cinéma, pourquoi pas au resto, à la bibliothèque, la piscine sans faire la preuve ( avec un test non fiable) que l’on n’a pas le Covid, n’est-ce pas ce que voudraient ceux qui rêvent d’imposer le vaccin à une population qui non vaccinée se verrait priver de vie sociale?

Et bien entendu, cette vie sous contrôle interviendrait après le confinement devenu inévitable à cause de ces Français qui selon un biologiste sont trop cons car même pas fichus d’empêcher un virus de circuler.

On connaissait les politiques hors sol. Il y a désormais des médecins hors sol qui trop heureux de s’aventurer dans les couloirs ministériels et de se montrer sur les plateaux télé ont oublié que leur rôle est de soigner.

Loin de ces médecins stars confirmées ou émergentes, les autres médecins font ce qu’ils peuvent pour soigner correctement leurs patients…. sauf si on leur interdit les traitements qui guérissent.