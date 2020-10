Et si on décidait simplement de soigner le Covid ?

Il y a désormais deux mondes, deux récits, deux histoires différentes, deux présentations opposées de statistiques pour une seule maladie , le Covid. En parcourant Twitter je les vois défiler sans jamais se rencontrer sauf sous forme de polémique.

Dans l’un de ces deux mondes, le Covid fait une poussée spectaculaire. La seconde vague tant attendue est enfin là. Les chiffres sont alarmants. Olivier Véran nous menace car bien sûr c’est de notre faute si le virus frappe à nos portes. Les hôpitaux sont surchargés. Les pensionnaires des EHPAD ne doivent plus recevoir de visites. Les cafés doivent fermer, les restaurants fliquer les clients, et si l’on est pas sages, attention : CONFINEMEN T!

Ils ne savent plus qui masquer. Bientôt,ce seront les enfants de six ans, puis ceux de trois et même les nouveaux-nés. Et pourquoi pas les chiens, les chats et les pigeons des villes? On va en venir à masquer toute âme qui vit.

Les places en réanimation vont bientôt manquer. Et c’est reparti comme en mars, nous disent les médecins. Préparez vous à applaudir tous les soirs annonce cyniquement un médecin de Twitter. Mais moi je n’applaudirai pas. Pas lui en tout cas et pas les médecins des plateaux TV ou des réseaux sociaux qui n’arrêtent pas de dire aux gens de faire attention.

Et à côté de ce monde décimé par la peur du Covid, il y a un monde où l’épidémie est terminée. Les personnes qui sont encore touchées par le Covid sont moins gravement malades qu’au printemps car le Covid a muté.

Dans ce monde-là on sait bien que la plupart des tests sont de faux positifs, que les cas annoncés sont seulement des cas et non des malades puisque au moins 90 % d’entre eux n’ont pas de symptômes et ne sont pas contagieux. On sait aussi que bon nombre de décès déclarés Covid sont liés à une autre maladie.

Et dans cet autre monde, le masque ne sert à rien. D’ailleurs pour certains habitants de ce monde-là, le covid n’a probablement jamais existé. C’était juste une variante de la grippe ne causant pas plus de morts que lors de certaines mauvaises années.

Sur Twitter, ces deux mondes se résument par des des graphiques. Je peux y voir l’indication que ça va très mal et deux tweets plus loin être rassurée par des courbes indiquant que l’épidémie est terminée. Ouf sauvée ?

Les montagnes russes exprimées par des courbes vertigineuses avec un virus au sommet pour les uns et au plus bas pour les autres donnent le tournis. Il faut une sacrée plasticité de l’esprit pour comprendre que dans ce monde qui est le mien, la situation du Covid devient de plus en plus alarmante mais qu’en même temps, il n’y a plus d’épidémie. On a l’impression d’être coupé en deux et la schizophrénie, ce n’est pas vraiment mon truc.

Au milieu de ce chaos, des médecins détestant leurs confrères qui ne suivent pas le discours officiel guettent avec délectation l’augmentation du nombre d’hospitalisations fiers de montrer qu’ils l’avaient bien dit… Je n’en peux plus de les lire. Je pourrais bloquer tous ces experts anxiogènes pour vivre dans un monde lisse où le Covid ne serait plus qu’un mauvais souvenir. Mais lorsqu’il aura complètement disparu, son ombre rôdera toujours parce qu’il est une bénédiction pour les gouvernants et pour l’opposition complice. Et en partant, le Covid aura laissé nos vies, nos libertés et l’avenir de nos enfants dévastés par la dictature.

Alors moi dans tout ça, je me fiche de savoir qui a tort qui a raison, quelles statistiques sont les bonnes, ni s’il y a une deuxième vague ou pas. Je porte un masque dans les magasins où je ne m’attarde pas et dans les transports en commun que je ne prends jamais. Le reste du temps, dans la rue, c’est masque sous le menton. Sachant qu’on ne peut pas m’accuser de contaminer qui que ce soit, je me sens beaucoup plus forte pour critiquer la dictature sanitaire.

Je n’ai pas envie de m’épuiser à essayer de démontrer que les chiffres officiels sont faux et je ne conteste pas le fait qu’il y ait des gens qui attrapent le Covid.

Par contre, je suis très en colère après les médecins généralistes qui culpabilisent les gens pour leur imposer des mesures strictes, qui s’affolent du manque de places en réanimation et qui pas un seul instant n’évoquent leur rôle de médecin traitant pour prescrire à leurs patients (notamment aux plus fragiles) des traitements limitant les complications, donc les hospitalisations.

C’est comme si l’HCQ n’existait pas. C’est leur droit d’être contre mais ils se comportent aussi comme si les antibiotiques n’avaient jamais été inventés et sauvé des millions de vies.

J’ai eu quelques échanges sur Twitter avec un médecin jouissant d’une certaine notoriété. Il a affirmé soigner ses patients en son âme et conscience avec du Doliprane et du repos, traitement suffisant à leur guérison.

Lors de la grippe ( ou covid ) que ma famille a eue à Noël mon mari et moi-même avons eu de sérieuses complications nécessitant un recours aux antibiotiques. Notre fils n’en a pas eu besoin. Sa visite chez le médecin était inutile.

Avec le Doliprane, les médecins ne guérissent que des gens qui n’ont pas besoin d’eux.

Dans ce cas, à moins d’avoir besoin d’un arrêt de travail, pourquoi aller chez le médecin ? Pourquoi se faire enfoncer un instrument de torture dans le nez avec un résultat bidon lorsque l’est déjà guéri ?

Ces médecins généralistes ne servent plus à rien dans le cas de la « pandémie du siècle ». Et si le Doliprane guérissait le Covid, il serait interdit!

Depuis quand le rôle des médecins est-il de décréter à quelle heure les bars doivent fermer ou à partir de quel âge il faut porter le masque ?Cette imposture de la médecine générale est responsable de bon nombre d’hospitalisations et d’entrées en réanimation qui auraient pu être évitées, si les généralistes avaient soigné sérieusement le Covid..

Je n’ai pas envie d’applaudir ces docteurs Doliprane, gardant mon empathie et ma considération pour le personnel hospitalier travaillant dans des conditions difficiles en se voyant même refuser le droit de prendre des congés pendant leurs vacances.

Aucune des mesures contraignantes qui nous imposées ne sont nécessaires. Il suffirait simplement que les médecins généralistes soient encouragés à SOIGNER les patients en s’appuyant sur tous les traitements désormais connus qui permettent dans la plupart des cas de guérir du Covid sans hospitalisation.

La sortie de cette folie sanitaire est entre les mains de nos médecins mais on les entend surtout délirer avec le gouvernement.