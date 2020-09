Dis-moi de quoi tu as peur, je te dirais qui tu es

Gens masqués s’écartant avec terreur des inconscients qui osent se promener avec le masque sur le menton ou gens tétanisés par la crainte d’entrer dans l’enfer orwellien de 1984 ou celle d’être précipités dans les tourments de l’Apocalypse, on a désormais l’impression de n’avoir plus le choix qu’entre deux peurs.

Faut-il se résigner à choisir sa peur ? Si c’était possible, je crois que je préférerais encore redouter le virus. Il suffit de s’en protéger par un masque fétiche qui le tient à distance et compter sur la science pour en venir à bout grâce à un vaccin créé par la baguette magique de Bigpharma. Par contre, si c’est la fin du monde, nous sommes tous foutus…

Sauf que la peur n’est pas un choix car si elle était une option, elle deviendrait rationnelle. Or la peur échappe à la raison. Elle peut cependant être provoquée par une propagande anxiogène, ce qui se passe actuellement avec le Covid.

Dédramatiser la situation tout en reconnaissant la manipulation politique pour dominer les peuples est-il plus rassurant ? Certainement pas et dans une certaine mesure, c’est bien pire. On peut avoir une certaine maîtrise sur le virus en évitant autant que possible les situations à risques se masquant librement en certaines circonstances et en renforçant son immunité. En cas de maladie, on peut toujours s’appuyer sur des médecines naturelles. Pour peu que l’on connaisse un médecin prêt à prescrire l’azithromycine , le covid n’apparaît plus comme une menace et l’on peut se libérer de cette peur.

Mais pourquoi les pouvoirs publics ne choisissent-ils pas d’autoriser les médecins à soigner correctement les personnes symptomatiques (notamment celles à risques) en vue de limiter les hospitalisations et les décès ?

Ça en devient angoissant : Le scandale du Doliprane a été dénoncé et pourtant, rien ne semble avoir changé dans le traitement du Covid. Pourquoi ?

Et pourquoi continuer à faire peur au gens les obliger à porter un masque jusque dans les collèges alors que cette maladie ne présente plus de réel danger ?

Pourquoi vouloir à tout prix imposer un vaccin dangereux modifiant définitivement notre ADN ?

Pourquoi avoir ce confinement qui a mis à plat l’économie, isolé les plus âgés, privé de soins des gens qui avaient des maladies graves?

Pourquoi traumatiser les enfants et les bébés en obligeant les gens qui s’en occupent à porter un masque ?

Ces « pourquoi » donnent le vertige. Sans vouloir tomber dans le complotisme ( oh l’horrible mot), il semble clair que ce n’est pas pour notre bien.

Cette attitude se retrouve avec quelques variantes dans presque tous les pays et que c’est l’OMS qui mène la danse, on est bien obligé de reconnaître que ce carcan qui nous étouffe est le produit d’ une gouvernance mondiale.

La particularité française est que depuis Macron , on ne peut plus manifester pacifiquement sans risquer la mutilation ce qui empêche les plus lucides de se mobiliser contre la dictature sanitaire. Car c’est bien d’une dictature sanitaire et il faut être très naïf ou très inconscient pour ne pas en avoir peur.

Jusqu’à présent, affirmer qu’au niveau de la planète se dessinait un nouvel ordre mondial souhaitant asservir les gens en les contrôlant avec les technologies numériques relevait du complotisme.

Pourtant le loup sort du bois, enfin l’un des loups se nommant Bill Gates, il veut vacciner toute la planète. Il ne s’en cache même plus. Les grands médias tels que RTL l’invitent pour que nous nous fassions à cette idée.Une vidéo effrayante censée avoir été publiée par lui le présente en quatrième cavalier de l’Apocalypse semant la maladie et la mort. Impossible de savoir si c’est bien lui qui a diffusé cette vidéo. C’est peut-être un fake mais il contribue à entretenir la terreur qui mène à la folie.

Le nouvel ordre mondial n’est pas un délire de complotiste ou alors ceux qui le revendiquent s’affirment comme les comploteurs. J’ai lu quelques textes alarmistes évoquant le projet nommé great reset qui voudrait une grande réinitialisation de l’économie mondiale et de son système monétaire supposant un contrôle numérique total de la population avec à terme l’intention de la ramener à deux milliards d’individus.

Pour ne pas faire de cauchemars, je décide de ne pas y attacher trop d’importance. Pourtant « The Great reset » est l’objet du forum unique de Davos prévu en janvier 2021 pour remettre les compteurs à zéro : Affaire à suivre.Pas de panique tout de même ! C’est de plus en plus difficile à envisager mais je préfère penser que les délires trans-humanistes pour contrôler la population se heurteront au réel et aux résistances des peuples. La force de vie finit toujours par s’imposer à la place de projets mortifères mais rien n’est gagné d’avance.

Récemment j’ai lu un fil twitter en anglais qui ne prédisait rien de plus que le chaos et la folie dans deux semaines. Les modèles mathématiques ont remplacé Nostradamus pour aboutir au même résultat : Semer la peur : La période semble propice au retour des sectes. Il est vrai que si l’on attache du sens à la symbolique du Diable, ce qui se passe actuellement, l’inversion des valeurs civilisatrices et morales ait furieusement penser que le monde est désormais sous son emprise.

Si ça pousse des gens à prier en toute sincérité pour ramener un peu de lumière et de sérénité au milieu de ce tumulte, pourquoi pas ? Nous avons besoin de toutes les énergies positives.

Mais n’entraînons pas l’humanité dans un délire de fin du monde pour remplir les poches de faux gourous ou la faire sombrer dans des pratiques religieuses obscurantistes ! Les prédictions trop pessimistes plaçant l’individu isolé face à un système mondial qui n’aspire qu’à l’écraser risquent de pousser au suicide des gens fragiles Elles en deviennent malsaines.

La lucidité n’empêche pas la peur. Elle y contribue parce le nouveau monde n’a rien de rassurant. Et pourtant, tout ce que nous pouvons désormais offrir à l’humanité, c’est notre résistance à toutes les formes de psychoses engendrées par cette crise. Ne pas minimiser les dangers qui nous menacent mais garder notre intégrité physique, psychique et spirituelle dans la pleine conscience de ce que nous sommes.

Comment lutter? Le mieux est de se fier à notre instinct un peu comme ces jeunes qui le plus naturellement du monde ne mettent pas de masque, ne renoncent pas à voir leurs amis tout simplement parce qu’ils ont envie de vivre et d’aimer.

Et s’ils avaient raison ?

Article tiré d’un blog que je ne connais pas mais qui m’a semblé bien documenté:

