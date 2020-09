Bordeaux, ville sinistrée

Pendant que l’on s’émeut de la volonté du nouveau maire de Bordeaux de supprimer le sapin de Noël parce que c’est un arbre mort, c’est la ville entière qui sent la tristesse et la désolation.

Sapin, ou pas sapin, qui aura encore envie de fêter Noël cette année ? Plus le droit aux réunions entre amis et bien sûr plus question de se faire la bise sur le coup de minuit au premier janvier 2021. Pourtant, on ne sera pas mécontent de la voir finir cette année 2020 ou tout a été anéanti à cause d’un pangolin chinois enragé échappé d’un laboratoire en même temps que le virus.

Et puis réveillonner avec un masque, non merci très peu pour moi!

D’ailleurs Noël, c’est loin Il faut déjà y arriver sans repasser par la case confinement qui nous pend au nez si nous ne sommes pas assez disciplinés.

Bordeaux a été désignée ville sinistrée par Jean Castex. Une ville à punir, je ne sais de quoi d’ailleurs. On ne peut pas dire que l’on rencontre beaucoup de malades du Covid mais ils testent comme des dingues avec des tests erronés alors ils trouvent beaucoup de positifs et ça devient négatif pour tous les Bordelais.

Bordeaux étant une ville universitaire, les étudiants sont visés. Plus le droit de faire la la fête, de rester debout dans un bar. Plus le droit de recevoir des gens chez eux. Plus le droit de se marier non plus ou alors sans invités

Plus de musique dans la rue.

Plus de sortie scolaire pas même pour les collégiens ou les lycéens. Le masque ne sert donc à rien ?

Plus le droit non plus de se réunir pour les enterrements. Ce qui signifie plus le droit de mourir.C’est pour ça que si l’on ne veut pas avoir de morts sur la conscience, nous devons tous porter le masque même dans les rues où il n’y a personne à contaminer. Il est vrai que le virus peut rester en suspension dans l’air prêt à sauter sur le premier quidam qui passe.

Je n’ai pas entendu confirmation de cette bonne nouvelle mais il était question que la mairie porte des repas aux personnes les plus fragiles Il faut toujours se méfier des cadeaux qu’on a pas demandés.

Le but de cette gentille attention est d’éviter à ces personnes de sortir, de prendre l’air, de respirer de rencontrer des gens, de bouger de marcher enfin bref leur éviter de profiter de la vie. Un petit pas vers la réclusion des vieux ?

Je ne sais pas à partir de quel moment on est considéré comme vieux ou comme fragile pour devenir persona non grata dans l’espace public.

Pendant que les Bordelais courbent l’échine et transpirent sous leur masque, les paquebots de croisière continuent d’accoster à Bordeaux avec à bord des centaines de passager s. Des clusters autorisés parce que rentables.

Venez chez-nous gentils touristes ! Les terrasses de café vous tendent les bras ou plutôt leurs sièges pour y poser vos fesses parce que débout c’est interdit.

Allez, il vous faudra juste un petit masque en centre ville pour la photo souvenir devant la Grosse Cloche et vous ne regretterez pas de vous être délestés de quelques billets en venant dans la capitale girondine.

Et ne déambulez pas en groupe ! Pas plus de dix personnes sinon c’est 135 €.

Ah non, j’oubliais. Les amendes , c’est juste pour les Bordelais. Il y a même des renforts de la police nationale pour ça.

On nous avait dit que c’était pour lutter contre l’insécurité et les agressions au couteau qui sont devenues quotidiennes. Et finalement, la police va s’occuper des vrais délinquants qui se baladent avec le masque sous le menton.

Je ne baisse donc pas mon masque sous le nez. Je le mets correctement mais je l’écarte amplement à sa base pour pouvoir respirer. Et dans la zone occupée par la réglementation débile, je marche parfois en maintenant cet écart au niveau du menton. Je ne vois pas en quoi ce serait répréhensible. Ou alors respirer va devenir un délit.

Inutile de proclamer : « je suis Bordeaux « en solidarité avec ces pauvres Bordelais que l’on étouffe . Toutes les villes auront bientôt droit à ce traitement de faveur anti covid et peut-être même tous les villages.