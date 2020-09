Juste pour rire : Les mille et une vertus du masque

Puisqu’on me dit qu’il va falloir vivre avec un masque, essayons de voir ce j’ai à y gagner. Selon ceux qui le portent avec ferveur, ce saint-masque m’apporte la vie éternelle puisque transhumanisme oblige, la mort est désormais interdite. Je peux donc le porter comme un grigri qui éloigne le virus. L’enlever, c’est prendre un risque sauf dans certaines conditions qui le neutralisent.

SI je vais au cinéma accompagnée par des coronavirus qui squattent mon corps à mon insu, je dois porter le masque pour protéger les autres. Selon Roselyne Bachelot, je peux l’enlever pour manger mon pop corn. Sauf que là, ça ne risque rien parce que si le virus regarde le film avec moi, il ne supporte pas que je fasse du bruit en mangeant mon pop corn. Il s’en va m’attendre à la sortie du cinéma ; c’est pourquoi il me faut vite mettre mon masque après nos retrouvailles avant que le virus décide de partir vers de nouvelles aventures.

Tout ça c’est bien gentil mais il ne me suffit pas de me couvrir le nez et la bouche pour empêcher le virus de passer. Ce n’est que le masque des autres qui me protège en arrêtant leurs postillons. Et comme chacun doit garder ses postillons, ce n’est que mon masque qui garantit leur survie. Sacré responsabilité. Porter ou pas un masque me donne le droit de vie ou de mort sur les autres ! Sapristi !

Si j’attendais l’héritage d’un parent qui tarde un peu trop à mourir et que j’étais testée + , quelques petites visites sans masque, plein de bisous, et l’héritage, c’est dans la poche,

Il y a tout de même un petit problème c’est que ce virus ne tue plus personne. Il y a de plus en plus de cas et de moins en moins de malades. Mais alors pourquoi porter ce masque ? Sans doute pour être quelqu’un de bien. Si je ne portais le masque que pour me protéger, je ne pourrais pas me targuer de toutes les vertus du monde. Je penserais à ma petite santé ce qui serait une sage prévention mais il n’y aurait rien de très glorieux à ça.

Alors qu’avec mon masque porté toute la journée, j’ étouffe, je transpire, je suffoque, j’ai des problèmes de peau mais c’est uniquement par amour pour les autres.

Je peux me regarder dans la glace_d’ailleurs ça me rajeunit de ne plus voir mes rides et remercier ce petit masque de m’avoir dotée de qualités qui me faisaient peut-être défaut.

L’obéissance

Je me sens reliée à toute la communauté des masqués qui ne discutent pas les ordres. Je me masque, me lave les mains me mouche dans mon coude. Je me fais récurer le nez à chaque fois que je passe le test jusqu’à ce qu’on me dise positive. Je donne les noms des gens que j’ai croisés. Je suis pressée de me faire vacciner. Si j’ai des enfants, je suis fière de les voir porter le masque sans que j’aie besoin de leur demander. Et je dénonce tous ceux qui n’en mettent pas ou qui le portent sur le menton mal parce que ce sont des assassins.

L’altruisme

Je souffre avec un masque parce qu j’aime mon prochain et que son salut dépend du fait que je le porte.

L’intelligence

Je suis catastrophée de constater que des gens ne se rendent même pas compte que le nombre de cas augmentent, ces complotistes qui pensent que le gouvernement leur ment, ces personnes simplettes qui sont contre le masque parce qu’elles sont incapables de voir que la situation est grave et qu’à cause d’elles, nous risquons de tous mourir un jour.

Parée de toutes ces vertus, j’aimerais garder ce masque toute ma vie, au travail, au marché, quand je fais l’amour, en dormant parce que j’ai peur de rêver de coronavirus alors qu’avec un masque, je me sens protégée même contre les cauchemars.

Et quand je serais morte étouffée par mon masque, je veux être enterrée avec. Je veux aussi la Légion d’honneur à titre posthume parce que se sacrifier pour que vivent les autres, c’est vraiment héroïque.