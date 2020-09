Les gilets jaunes sont-ils devenus les idiots utiles de Macron ?

« On est là, on est là ! Même si Macron y veut pas on est là » :Tous les samedis avec un Gilet jaune pour la promenade hebdomadaire, histoire de rappeler qu’on viendra chaque semaine, en nombre ou pas jusqu’à ce que Macron parte.

Sûr qu’on lui fait peur. On nous a même dit que Macron nous craint à la rentrée. Parfois on est un peu plus qu’une poignée. On se gonfle un peu en fusionnant avec d’autres manifestations, les féministes, les écolos, les syndicats sans oublier Assa Traoré qui vient vendre ses T-shirts « Justice pour Adama ».C’est la convergence des luttes.

Faut dire qu’à l’extrême gauche, les vieux de la vieille lassés d’attendre le grand Soir sont devenus des pros de la manif, des sans papiers à la Palestine en passant par LGBT. Ils avaient besoin d’une cure de jouvence . Ils ont troqué les drapeaux rouges contre un gilet jaune.

Pourtant, au début du mouvement des Gilets jaunes des ronds-points initié par des citoyens non militants , une bonne partie de l’extrême gauche ne voulait pas s’y joindre. Ils dénonçaient un mouvement poujadiste. Ils cherchaient ça et et là une anecdote, une banderole, une stupide quenelle pour justifier leur dégoût.

Mais il leur a bien fallu se rendre à l’évidence. Le peuple au nom duquel ils parlent mais qu’ils voient peu dans leurs manifs était bien chez ces Gilets jaunes qui pour la plupart n’avaient jamais participé à une action revendicative. La danse des canards, le côté bon enfant et la solidarité, c’était le petit peuple des gilets jaunes. Même les plus politisés venaient de tous les horizons. C’était leur force.

L’extrême gauche n’allait pas rester longtemps hors jeu. Elle s’est emparée du mouvement, amenant dans son sillage les black blocs qui ont durci les manifestations et aggravé la répression policière ce qui a découragé pas mal de gens.

Acte 1, Acte 2… au fil des actes hebdomadaires, le mouvement s’est amenuisé surtout la deuxième année où l’on ne sait plus trop ce qu’il revendiquait. Seuls ne restaient que les purs et durs qui n’ont pas eu peur d’en découdre avec la police donc l’extrême gauche.

Ce mouvement a perdu sa capacité de mobilisation. Il serait temps de ranger son gilet jaune et de se fondre dans le souffle de la révolte contre la dictature sanitaire sans tenter de se l’approprier. Au même titre qu’un drapeau, ce gilet jaune fluo a désormais une histoire qui le rend respectable. Avec lui, des militants on manifesté, pris des coups, ont été éborgnés ou mutilés ce qui explique sans doute l’ attachement à ce symbole. Mais aujourd’hui il brouille le message politique.

On ne peut plus continuer sur la lancée du passé. Depuis six mois, nous vivons dans un autre d monde. Dans le plus grand silence ( ou presque) des vieux ont été euthanasiés au Rivotril dans les EHPAD. Le confinement a fait perdre aux gens leurs repères, désorganisé les soins, entraîné des faillites et du chômage , augmenté le nombre de dépressions et de suicides. Le prétexte du Covid a brisé nos libertés, limité notre vie affective et sociale et nous étouffe sous des masques. Bientôt on nous forcera à nous faire injecter un vaccin à ADN dont on ne peut mesurer les conséquences.

La réponse à cette politique mondiale chapeautée par l’OMS ne peut pas être l’acte XXX des gilets jaunes se trimbalant en centre ville le samedi.

Il faut se laisser porter par le souffle de la révolte venu de Berlin, de Londres de l’Espagne et de bien d’autres pays qui devraient rejoindre le mouvement.

La France a mis au point une répression policière digne d’un pays totalitaire . Pour cette raison, un mouvement contre la dictature sanitaire peine à rassembler en France mais son émergence semble inéluctable parce qu’il se trouve au cœur de la question de la gouvernance mondiale dont l’OMS est le pivot.

Depuis quelques mois, on découvre avec horreur qu’il ne suffit pas que Macron parte pour que cesse cette emprise totalitaire sur les peuples. On la retrouve à des degrés divers dans la plupart des pays. Aucune personnalité politique de l’opposition n’a remis en cause cette dictature sanitaire qui impose le masque partout même dans des rues désertes. Jean Luc Mélenchon soutient cette mesure. S’il était au pouvoir, la seule différence avec Macron est qu’il rendrait le masque gratuit pour tous. Ce masque, notre muselière…

Ce qui se passe aujourd’hui et totalement inédit et appelle donc des réponses qui le sont tout autant. Les enjeux de la lutte contre la dictature sanitaire dépassent de loin toutes les autres revendications sociales. Le nouvel ordre mondial nous ferait basculer dans le délire du transhumanisme avec un vaccin transformant définitivement l’ADN des gens. Empêcher l’avènement de ce projet c’est faire sauter le verrou qui peut permettre de libérer les peuples de toutes leurs autres chaînes.

Pour cette raison, les dangers qui nous guettent doivent être clairement identifiés et dénoncés mais leur rejet ne peut être un slogan parmi d’autres dans un fourre-tout revendicatif plaçant la lutte contre l’OMS sur le même plan que le RIC ou la justice pour Adama Traoré.

Les gilets jaunes ne génèrent plus de dynamique. Ils ont épuisé toutes les ressources de la force revendicative. Ils peuvent tenter de récupérer des gens en colère mais pour les emmener où ? En balade en jaune tous les samedis ?

Les gilets jaunes sont désormais si prévisibles qu’ils n’inquiètent plus le pouvoir qui sait qu’il peut infiltrer les Black blocs qui les accompagnent parfois pour les discréditer et les réprimer ; tellement prévisibles qu’ils ne sont plus dangereux pour le pouvoir et qu’ils en deviennent les idiots utiles de Macron.

Car ce que craint le plus le gouvernement, c’est une force imprévisible, une foule de gens qui se battent pour leur liberté, leur survie leur avenir et celui de leurs enfants. Ils craint ce souffle parce que la police ne pourra rien contre lui.

Il n’est nul besoin d’un gilet jaune pour se rassembler dans et élan vital collectif.