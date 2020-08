Ils veulent nous tuer !

Chaque jour je regarde avec angoisse l’étendue du port du masque gagner du terrain. Il y a quelques mois encore, je scrutais les tableaux présentant l’avancée du virus pour tenter de cerner le danger. A présent, une autre maladie s’installe de ville en ville de quartier en quartier, dans les écoles les universités les magasins. Cette maladie s’appelle « masque« : il est censé nous protéger mais il porte atteinte notre intégrité physique en entravant la première de nos fonctions vitale: la respiration.

Des enfants vont devoir le porter dix heures par jour ne l’enlevant que pour déjeuner brièvement. A Paris, le masque est désormais obligatoire partout, que l’on marche, que l’on fasse un jogging, à vélo, en trottinette à moto. A Nice et dans d’autres villes des Alpes maritimes, il est obligatoire en voiture. Cette fois, ce n’est même pas à la demande des médecins. Beaucoup sont éberlués devant une telle débilité. Je crois qu’ils commencent à comprendre.

Je pensais que Pierre Hurmic n’était pas fan du masque. Il ne s’est pas précipité sur des interdictions trop draconiennes à Bordeaux et comme il veut un moratoire pour la 5G, je m’étais surprise à espérer qu’il avait le souci du bien-être des gens. Il a au moins préservé celui de ses cyclistes adorés et celui des joggers. Merci pour eux !

Avec le masque pas de bien-être. Marcher avec un masque lorsqu’il fait chaud est infernal. J’ai le visage trempé. Je plains les femmes qui aimeraient rester maquillées mais il est vrai qu’avec un masque, plus besoin de rouge à lèvres et encore moins de fond de teint.

Je souffre toujours de dyspnées augmentées par l’angoisse. Ne croiser que des gens masqués est anxiogène. Je baigne dans une sensation d’irréalité : Un mauvais rêve: Quelqu’un va-t-il oser dire que croiser des gens sans visage fait peur ? Je ne pense même plus au Covid. Si c’est pour vivre dans un monde aussi déshumanisé, le virus peut bien m’emporter. Je n’ai même plus envie de continuer.

L’étau se resserre à Bordeaux. Les forces ennemies ont pénétré le centre ville. Ma rue est en zone occupée. Il me faudra sortir masquée… Comme lorsque le virus était dangereux et que j’avais si peur que je sortais avec un masque, des grosses lunettes noires et des gants…

Il m’avait fallu réapprendre à vivre juste après le confinement. Et maintenant…, je ne crains plus le virus mais j’ai peur de la folie des gouvernants et de celle des gens qui lui répond en écho.

A cause de son handicap et de ses problèmes dermatologiques Grégoire pourrait avoir une dérogation. Mais c’est presque pire. Je crains la violence des masqués et de ceux qui supportant mal la contrainte de le porter pourraient devenir agressifs envers lui.

A un moment donné, tout est parti en vrille. Le chaos engendre le chaos comme un virus qui entre dans une cellule et se reproduit.

Il n’y a plus aucune logique dans le fait d’imposer le masque partout y compris dans une situation où il met en danger la personne qui le porte notamment lors d’une activité physique qui exige un apport d’oxygène important. Le conseil scientifique le sait. Il met délibérément les gens en danger.

Peut-être un jour, le port du masque sera-t-il totalement déconnecté du covid devenu inexistant mais comme il faudra s’habituer à vivre avec le virus et avec l’idée qu’il pourrait revenir, (lui ou un de ses cousins coronavirus) nous sommes condamnés à le garder. Quelle sera la prochaine étape? Le masque chez soi avec délation des voisins qui nous apercevront sans masque à la fenêtre ou irruption de brigades venant contrôler qu’on le porte bien à la maison?

Tous les scénarios les plus fous sont permis. Il n’y a d’ailleurs que ceux-là qui sont autorisés parce qu’ils nous déstabilisent, nous isolent, nous musellent, nous divisent.

Le masque n’est plus un moyen de protection mais une arme utilisée par les ennemis de la population pour marquer leur domination. Il investit des territoires, parfois des villes entières et colonise notre vie professionnelle, familiale affective et sexuelle.

Le masque qui peut être un allié pour limiter des risques de contamination devient mortifère s’il est imposé dans toutes les circonstances de notre vie. Pour comprendre le glissement du masque protecteur au masque oppressif, il suffit de penser au principe du verrou.Lorsque l’on est chez soi, fermer sa porte à clef et tirer le verrou est une mesure de sécurité pour que personne ne rentre à notre insu. Par contre, si quelqu’un nous enferme à intérieur et garde le contrôle du moment où il nous laissera sortir, ça devient une séquestration donc une agression.

Je ne veux pas me laisse séquestrer par le gouvernement qui fait du masque la clef de mon enfermement.

Le masque sert à nous étouffer, nous réduire au silence limiter nos forces vitales, nos mouvements pour nous priver notre joie de vivre et notre humanité. Il nous était interdit quand le virus nous mettait en danger. A présent que le virus ne tue plus, c’est le masque qui nous met en danger.

Et si c’était vraiment le but ? Ils nous font la guerre. Ils veulent nous tuer…

Il est très tard.Je ne dors toujours pas. Cette nuit, je me sens un tantinet paranoïaque mais comment ne pas l’être ? Entre la peur irraisonnée des autres perçus comme des contaminateurs potentiels, et celle de gouvernants malveillants qui ne pensent qu’à opprimer et à punir, nous n’avons pas d’autre alternative de de choisir entre deux paranoïas.