Résister à la dictature sanitaire, c’est juste une urgence

Le piège du masque se referme sur nous. Rares sont les endroits où nous pourrons y échapper. La psychose collective autour du Covid semble désormais hors contrôle. Les conséquences seront sans doute bien pires que la maladie elle-même.

Ce sera encore plus opprimant au mois de septembre car le masque sera obligatoire au travail. Il sera aussi imposé dans les établissements scolaires dès l’age de 11 ans. Et pas question de porter un masque sous le nez pour souffler un peu.

Un employé d’un Carrefour rangeant des articles en magasin en a fait la douloureuse expériencetfilmée par un témoin. Surpris avec le masque juste sous le nez, il a été brutalement interpellé par des policiers. Expliquant que le portant toute la journée, il avait juste besoin de respirer, il a été encore plus malmené , menottes, embarqué en garde à vue comme un délinquant : pour un masque au travail juste un peu abaissé.

En regardant cette vidéo, j’ai été submergée par la colère.Je l’ai retweetée et je m’en suis pris à l’un des médecins signataires de la tribune pour le port du masque en lieu clos lui demandant si c’était ça qu’il voulait. L’émotion a dépassé ma pensée. « Il m’ a répondu que j’essayais de les faire passer pour des salauds et m’a demandé ce que j’avais moi pour soigner les malades depuis le mois de mars. »

Il avait raison. Je n’avais pas à le tenir pur responsable des dérives totalitaires de la police qui se fiche pas mal que les gens portent le masque sur le nez ou sur les fesses du moment que c’est prétexte à interpellation. Je n’ai pas eu l’occasion de m’expliquer ni de présenter des excuses. Il m’a bloquée

Je regrette mon emportement parce que je l’estimais. Nous avons souvent échangé de façon sympathique alors que plusieurs de ses confrères m’avaient déjà bloquée. J’appréciais sa façon claire d’exposer les données dont il disposait. Je suis convaincue qu’il est un bon médecin passionné par son travail.

Auparavant, Il avait expliqué que hormis les foules compactes, le risque de contamination à l’extérieur était quasi inexistant. Depuis que les préfets l’imposent aussi dans des rues et des villes entières, on ne l’entend plus sur le sujet. Je me suis sentie un peu trahie. Abandonnés par les médecins qui estimaient cette mesure excessive, nous ne disposons plus de caution scientifique pour contester l’extension du port du masque en extérieur.

Il n’y a plus de garde-fous pour empêcher la spirale mortifère dans laquelle le gouvernement précipite la population. Même les médecins les plus raisonnables sont entraînes dans une surenchère liberticide dont ils n’approuvent probablement pas les contours.

La situation est désormais si tendue qu’il n’y a plus de possibilité de dialogue, chacun étant obligé de se positionner d’un côté ou de l’autre.Le totalitarisme n’admet que la pensée binaire et caricature les prises de position. L’affectif, les sympathies sont filtrés par les positionnements liés au Covid. Je déteste ce que cette dictature naissante fait de moi. Je n’ai pas envie de devenir une militante mais on ne choisit pas de résister. C’est juste une urgence.

Juste avant cet accroc, je venais de me faire insulter par un avocat pourtant censé défendre les victimes du coronavirus mais qui préfère s’en prendre aux gens qui remettent en cause le port du masque à l’extérieur. Dans l’après midi, j’avais tenu tête au Dr Berenbaum qui veut imposer le vaccin à coup de sanctions.

C’est décidé, je me calme. Je ne chercherai plus de polémiques avec des gens qui cautionnent à des degrés divers la politique sanitaire actuelle.

Je regrette que les ponts soient coupés avec ce médecin qui me suivait depuis plusieurs mois c’est sans doute mieux ainsi.

Je ne peux pas reprocher à des médecins de mettre en garde contre un optimisme qui s’apparenterait à du déni. Je peux aussi comprendre que traumatisés par l’expérience du mois de mars et les décès de leurs confrères, ils comptent sur le masque pour limiter la propagation du virus. Personne ne peut dire aujourd’hui si nous connaîtrons une deuxième vague ou pas et si c’est le cas, personne ne peut en prévoir l’ampleur.

Mais je ne peux plus échanger en toute sérénité avec des médecins qui se comportent comme si le Covid était un fléau incurable alors qu’il existe des traitements pour en venir à bout. On ne peut pas continuer à faire comme si l’on ne savait pas soigner le Covid. Admettre que c’est désormais une maladie comme une autre reviendrait à lever toutes les restrictions qui enchaînent la population. Trop de pressions pèsent sur le corps médical pour qu’il s’engage dans cette voie. Au mieux, en toute discrétion, ils feront ce qu’il faut pour éviter des complications aux malades du Covid présentant des risques

Sommes-nous condamnés à renoncer à des contacts avec des gens que l’on estime mais qui sont dans le camp adverse ? Auparavant, jamais je n’aurais imaginé que la figure rassurante du soignant puisse inspirer de la méfiance.

Mais pourquoi polémiquer avec des personnes qui ont sans doute de bonnes raisons d’agir comme elles le font ? Laissons les médecins tweeter entre eux, se soutenir dans les épreuves , régler leurs conflits entre confrères ou se plaindre ou se moquer des « complotistes » !

Et partageons nos informations et nos analyses pour démonter la propagande qui falsifie les faits et manipule les chiffres pour faire régner la peur. Rassemblons nos forces pour nous préparer à résister.

Mais qu’est-ce qu’il va être triste ce monde où l’on ne peut plus apprendre les uns des autres grâce à nos expériences et nos sensibilités respectives .